Более 2 тонн контрабандных продуктов обнаружены в рейсовом автобусе на границе с Польшей. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Львовской таможни.

"В пункте пропуска для автомобильного сообщения "Шегини-Медик" во время таможенного контроля рейсового автобуса работники таможни выявили факт незаконного перемещения 2107 кг продуктов и 120 литров молока. Их пытался ввезти в Украину водитель, гражданин Украины, 27-летний житель Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.

У работников таможни возникло подозрение о возможном перемещении скрытых от таможенного контроля товаров. Было принято решение об углубленном осмотре транспортного средства в специально оборудованном месте. Там в салоне автобуса, его багажном отделении таможенники среди личных вещей нашли незадекларированный товар.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил. Товар изъят. Дело направят в суд, который и определит наказание.

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