33-летний мужчина умер во время задержания полицейскими на Киевщине, телесных повреждений у него не обнаружено, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

На спецлинию "102" вчера утром поступило сообщение о семейной драке. Инициатор конфликта разбил в доме мебель, нанес удар ножом брату жены, а затем скрылся на автомобиле.

В области ввели план-перехват и разыскали нападающего. Водитель начал оказівать сопротивление сотрудникам полиции и бросался на них с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину.

"Постепенно, задержанному становилось плохо, тогда полицейские вызвали скорую и оказывали неотложную медицинскую помощь. Врачи скорой, которые позже приехали на вызов, не смогли спасти мужчину - задержанный умер", - сообщили в полиции.

О происшествии было сообщено прокуратуру и ГБР. Судебно-медицинский эксперт в присутствии работников Государственного бюро расследований, имеющихся телесных повреждений, которые могли бы повлечь смерть, не обнаружил. Окончательную причину установит судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Открыто уголовное производство по факту хулиганства части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и по части 1 статьи 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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