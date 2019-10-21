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21.10.19 07:06

Зеленский прибыл в Японию с рабочим визитом. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию с рабочим визитом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говоритс в сообщении пресс-службы ОП в Twitter.

Программой визита предусмотрены участие Зленского в церемонии интронизации императора Нарухито, встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

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Запланировано также ряд двусторонних встреч Президента Украины с лидерами зарубежных стран.

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Фото: ОП/Twitter

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