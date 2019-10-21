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21.10.19 07:47

На территории мужского монастыря в Одессе произошел пожар, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

20 октября в 18:53 в службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании здания на проспекте Небесной Сотни, 10/10 на территории мужского монастыря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений в 19:00 было установлено, что произошло возгорание открытым пламенем одноэтажного деревянного здания барачного типа на площади ориентировочно 500 кв. м.

На территории мужского монастыря в Одессе произошел пожар, - ГСЧС 01

Сообщается, что на месте пожара был создан штаб пожаротушения, созданы 2 оперативных участка и привлечено 11 единиц пожарно-спасательной техники и 41 человек личного состава.

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На территории мужского монастыря в Одессе произошел пожар, - ГСЧС 02

"В 19:44 пожар локализован на площади 500 м2 и в 20:07 пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет", - сказано в сообщении.

На территории мужского монастыря в Одессе произошел пожар, - ГСЧС 03
Фото: пресс-служба ГСЧС

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