Два патрульных катера класса Island для украинских ВМС прибыли из США в Одессу, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Очень рад, что наконец к нашему флоту поступило долгожданное и качественное пополнение. Два патрульных катера класса Island в рамках американской военной помощи уже скоро станут в ряды украинских военно-морских сил для охраны государственных границ. Приятно видеть успешное завершение наших амбициозных договоренностей с американскими союзниками", - говорится в сообщении.

Порошенко выразил надежду, что новая власть будет развивать значительные успехи в привлечении иностранной военной поддержки для укрепления обороноспособности Украины.

Напомним, в сентябре 2018 года состоялась церемония передачи катеров нашей стране, на них были подняты украинские флаги. Катера передаются на безвозмездной основе.

В марте 2019 года главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти на слушаниях в Палате представителей Конгресса США заявил о намерении передать Украине еще два катера класса Island.

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