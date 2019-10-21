Катера класса Island из США усилят ВМС Украины и позволят эффективнее проводить противодиверсионную оборону, - Загороднюк. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
"Два патрульных катера "Славянск" и "Старобельск" типа Island прибыли из США в Украину для службы в Военно-Морских Силах ВСУ. Уже начато их разгрузки, далее состоится подготовка к эксплуатации после транспортировки и зачисление в боевой состав ВМС ВС Украины", - говорится в сообщении.
Министр уверен, что эти корабли вместе с подготовленными украинским экипажами усилят способности наших Военно-Морских Сил. Наличие таких катеров во флоте позволит эффективнее вести патрулирование акватории, проводить противодиверсионную оборону, а также участвовать в поисково-спасательных операциях.
"Напомню, что согласно договоренностям, катера были переданы ВМС на безвозмездной основе, украинская сторона обеспечивала лишь оплату сопутствующих услуг. Их передача является очередным свидетельством развития стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами Америки. Поэтому плановое усиление нашей армии иностранными образцами техники продолжается и дает результат. Уверен, эта практика будет иметь продолжение", - отметил Загороднюк.
Напомним, в сентябре 2018 года состоялась церемония передачи катеров нашей стране, на них были подняты украинские флаги. Катера передаются на безвозмездной основе.
В марте 2019 года главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти на слушаниях в Палате представителей Конгресса США заявил о намерении передать Украине еще два катера класса Island.
Сегодня два патрульных катера класса Island для украинских ВМС прибыли из США в Одессу.