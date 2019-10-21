Экс-сотрудник СБУ Карелин, перешедший на сторону РФ, помогает ФСБ склонять жителей Крыма к сбору информации о проукраинских активистах, - контрразведка. ФОТО

Предложения прежде всего поступают работникам сферы предоставления интернет-услуг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

От них требуют на конфиденциальной основе незаконно собирать персональные данные, сообщать о содержании контента в социальных сетях и другую личную информацию пользователей. Данные затем используются российскими спецслужбами для преследования нелояльных к оккупационной власти и политики РФ местных жителей.

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При этом формы и методы деятельности ФСБ РФ в отношении жителей полуострова идентичны тем, которые применяются к нашим соотечественникам при посещении ими временно оккупированных территорий Украины и РФ. Это шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление, искусственное создание компрометирующих ситуаций.

Контрразведка также установила, что в этой противоправной деятельности активно задействован представитель ФСБ РФ - бывший офицер Управления Службы безопасности Украины в АР Крым и г.. Севастополь Карелин Дмитрий Владимирович, который в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону врага.





Служба безопасности Украины предупреждает, что переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. От уголовной ответственности освобождается лицо, которое было завербовано вражескими спецслужбами, но, получив задание, отказалось от его исполнения и сообщило об этом в правоохранительные органы.