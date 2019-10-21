Установлены заказчики рейдерского захвата земли стоимостью 86 млн грн на Рыбальском острове, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Фигуранты дела, в частности, завладели на Рыбальском острове в Киеве почти 2 гектарами земельных участков стоимостью 86 млн гривен. Рейдеры применяли отработанный инструментарий противоправных действий. Злоумышленники прежде всего использовали поддельные документы для внесения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество недостоверной информации", - сообщили в СБУ.

По материалам СБУ земля на столичном острове возвращена в коммунальную собственность киевской общины. Также инициировано возвращение законным владельцам других объектов захваченной недвижимости.

Во время обысков по адресам проживания и конспиративных офисов злоумышленников обнаружены черновые записи, флэш-накопители, компьютерная техника и документы о возможных других фактах противоправных действий и планах следующих рейдерских атак.

Разоблачение незаконной деятельности проводилось совместно с Киевской местной прокуратурой № 7.

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