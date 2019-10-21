Культуру на хлеб не намажешь! ФОТОжаберы о выступлении хора имени Веревки и "Квартала 95"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нас заверили, что это такой стеб", - руководитель хора им. Веревки Коринец об участии в номере "Квартала 95" о Гонтаревой (обновлено)
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой. ВИДЕО
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