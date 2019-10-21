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21.10.19 19:17

Культуру на хлеб не намажешь! ФОТОжаберы о выступлении хора имени Веревки и "Квартала 95"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Культуру на хлеб не намажешь! ФОТОжаберы о выступлении хора имени Веревки и Квартала 95 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нас заверили, что это такой стеб", - руководитель хора им. Веревки Коринец об участии в номере "Квартала 95" о Гонтаревой (обновлено)

Культуру на хлеб не намажешь! ФОТОжаберы о выступлении хора имени Веревки и Квартала 95 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой. ВИДЕО

Культуру на хлеб не намажешь! ФОТОжаберы о выступлении хора имени Веревки и Квартала 95 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "История с Кварталом и хором - дно", - Вакарчук

Культуру на хлеб не намажешь! ФОТОжаберы о выступлении хора имени Веревки и Квартала 95 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очень печально, что министр экономики в Украине - дебил, - Коломойский о реакции Милованова на номер "Квартала 95". АУДИО

Культуру на хлеб не намажешь! ФОТОжаберы о выступлении хора имени Веревки и Квартала 95 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замминистра культуры Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора Веревки

Культуру на хлеб не намажешь! ФОТОжаберы о выступлении хора имени Веревки и Квартала 95 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Браво!" - Коломойский оценил номер "Квартала-95" о поджоге дома Гонтаревой

Культуру на хлеб не намажешь! ФОТОжаберы о выступлении хора имени Веревки и Квартала 95 07

Культуру на хлеб не намажешь! ФОТОжаберы о выступлении хора имени Веревки и Квартала 95 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Квартал 95" о критике за номер про дом Гонтаревой: "Мы будем с гордостью заниматься своим делом"

Культуру на хлеб не намажешь! ФОТОжаберы о выступлении хора имени Веревки и Квартала 95 09

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