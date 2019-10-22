Неизвестные после ДТП в Княжичах открыли стрельбу по легковушке, раненый водитель госпитализирован, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.
По данным полиции, предшествовало этому инциденту дорожно-транспортное происшествие.
"Автомобиль, двигавшийся навстречу, столкнулся с автомобилем потерпевшего и неизвестные открыли огонь. Сейчас раненый водитель находится в больнице", - сказано в сообщении.
С целью задержания вооруженных злоумышленников на территории Киевщины была введена полицейская спецоперация "Сирена".
Правоохранители обращаются к гражданам с пониманием отнестись к остановке транспортных и проверки транспортных средств.