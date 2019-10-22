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22.10.19 07:31

Неизвестные после ДТП в Княжичах открыли стрельбу по легковушке, раненый водитель госпитализирован, - полиция. ФОТО

В селе Княжичи Броварского района, неизвестные лица совершили выстрелы в водителя легковушки, после чего "стрелки" скрылись в неизвестном направлении на другом транспортном средстве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

По данным полиции, предшествовало этому инциденту дорожно-транспортное происшествие.

"Автомобиль, двигавшийся навстречу, столкнулся с автомобилем потерпевшего и неизвестные открыли огонь. Сейчас раненый водитель находится в больнице", - сказано в сообщении.

Неизвестные после ДТП в Княжичах открыли стрельбу по легковушке, раненый водитель госпитализирован, - полиция 01

С целью задержания вооруженных злоумышленников на территории Киевщины была введена полицейская спецоперация "Сирена".

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Правоохранители обращаются к гражданам с пониманием отнестись к остановке транспортных и проверки транспортных средств.

Неизвестные после ДТП в Княжичах открыли стрельбу по легковушке, раненый водитель госпитализирован, - полиция 02

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