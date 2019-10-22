Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
22.10.19 09:28

Делегация ВС Литвы прибыла в Украину с официальным визитом. ФОТОрепортаж

21 октября в Киеве, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак встретился с Главнокомандующим Вооруженных Сил Литовской Республики генерал-майором Вальдемарасом Рупшисом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Начался визит с церемонии официальной встречи, после чего генерал-лейтенант Руслан Хомчак вместе со своим литовским коллегой посетили Зал Памяти, где почтили погибших украинских военнослужащих.

Делегация ВС Литвы прибыла в Украину с официальным визитом 01

Далее в ходе официальных переговоров обсуждались актуальные вопросы продолжения военного диалога, обмена опытом реформирования и развития вооруженных сил и определены перспективные направления военного сотрудничества двух стран.

Делегация ВС Литвы прибыла в Украину с официальным визитом 02

"Мы ценим ту помощь, которую вы оказываете нашей стране: тренировочные миссии и инструкторы, помощь в лечении наших раненых", - отметил генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для Эстонии важно усиление оборонительных возможностей Украины, - глава Минобороны Луйк

Делегация ВС Литвы прибыла в Украину с официальным визитом 03

В завершение встречи генерал-майор Вальдемарас Рупшис сделал запись в книге почетных гостей.

Делегация ВС Литвы прибыла в Украину с официальным визитом 04

Планируется, что в ходе визита в Украину литовские коллеги посетят видовые учебные центры, где ознакомятся с учебно-материальной базой и процессом подготовки украинских военнослужащих, в том числе и с участием иностранных инструкторов.

Делегация ВС Литвы прибыла в Украину с официальным визитом 05
Делегация ВС Литвы прибыла в Украину с официальным визитом 06
Делегация ВС Литвы прибыла в Украину с официальным визитом 07
Фото: пресс-служба Минобороны

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100