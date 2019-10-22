Умер ветеран АТО, снайпер батальона "Донбасс" Дмитрий Фесенко. ФОТОрепортаж

"Сегодня умер Дмитрий Фесенко... Скоропостижно. Тромб. Это случилось на тренировке. В воскресенье, 27-го, он должен был участвовать в Марафоне морской пехоты США. Дмитрий - настоящий герой российско-украинской войны, доброволец батальона "Донбасс" Национальной гвардии Украины (в НГУ служит и его жена), после ранения он стал одним из "локомотивов" развития украинского "спорта ветеранов". Причем ему пришлось бороться и с тяжелым онкологическим заболеванием... Вечная Память!" - сообщил Сергей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

Дмитрий Фесенко ушел добровольцем на войну и в течение 3 лет участвовал в боевых действиях по всей линии фронта. В 2015 году был ранен в результате подрыва на растяжке. Позже у него диагностировали миелому (рак костного мозга).

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Друзья и побратимы Дмитрия Фесенко оплакивают смерть своего друга. На его странице в Фейсбук множество сообщений, в которых люди вспоминают, каким был Дмитрий и скорбят из-за его внезапной смерти.

"Вчера известие о Диме просто сбило меня с ног, потому что такие прекрасные люди должны долго жить, а не умирать в 36. Ночью он пришел ко мне во сне. Пожалуй попрощаться ... или сказать "до свидания" ... Он всегда со всеми здоровался и всех был рад видеть, несмотря на все трудности его жизни, о которых я, например, даже не знала ... А потом, там, в моем сне, так легко побежал горной тропинкой куда-то высоко в горы ... Ярких марафонских тропинок тебе, Дмитрий Фесенко, ТАМ! тебе уже не болит ... и хотя бы эта мысль немного радует всех, в чьей душе здесь, на земле, ты оставил светлую о себе память! И да, ты победил тот проклятый рак, ему не удалось сломать тебя", - пишет Вита Ченкова.

"Х...вый день. Очень.Дмитрий Фесенко, прошёл огонь и воду и все что можно. Такими людьми должна гордится страна...Не укладывается в голове. Шок. R.I.P.", - пишет Тимофей Голбан.

"Сегодня не стало Дмитрия Фесенко. Мы познакомились с Димой в конце осени 2016 года на съемках нашего благотворительного проекта #Янголи_серед_нас. Здесь он такой красивый. Димка - весёлый, никогда не унывал и другим не позволял. Вот и второй ангел из проекта отправился на небо. Первой ушла Амина Окуева. Спите спокойно, ребята. Всегда живы в наших сердцах", - написала Елена Очеретяна.

"Сегодня не стало Димы Фесенко. Он был в нашей первой команде раненых на марафоне Морской пехоты США в 2016 году, а также в первой команде на марш-броске Cateran Yomp в Шотландии в 2018 году. Через три дня Дима должен был вылететь с нами в Вашингтон и бежать рядом с ампутированным ветераном АТО 10 км на очередном марафоне Морской пехоты США. Пройдя через войну, имея многочисленные ранения и болезни Дима жил на полную, каждый день, каждую минуту. Он постоянно весело улыбался в лицо смерти и поощрял других к активной жизни. Слава ГЕРОЮ!", - написал Владимир Гаврилов.

















