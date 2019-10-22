Зеленский встретился с Назарбаевым в Японии: обсудили вопрос оккупации Крыма и войну на Донбассе. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Отмечается, что во время встречи поднимался вопрос войны на Донбассе и оккупация Россией Крыма. Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Украины.
"Стороны обсудили положительные изменения в продвижении к миру, в частности возвращение пленных и перезапуск дипломатических переговоров, а также подчеркнули необходимость проведения скорейших переговоров в нормандской формате", - сообщает пресс-служба главы государства.
"Всем нам нужен диалог. Наши территории важны. Это земли наших предков и, я убежден, наших детей ", - отметил Зеленский.
Также Зеленский и Назарбаев обсудили возможности увеличения товарооборота между Украиной и Казахстаном.
Владимир Зеленский пригласил первого Президента Казахстана в Украину.
Как известно, 21-24 октября Президент Украины Владимир Зеленский находится в Японии с рабочим визитом.
Программой рабочего визита Президента Украины в Японию предусмотрены его встречи с руководством палат японского парламента, представителями бизнеса, а также ряд двусторонних переговоров с лидерами зарубежных стран.