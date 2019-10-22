Мужчина разносил человеческие черепа из старинных склепов по Николаеву, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

21 октября в урне для мусора возле остановки общественного транспорта на перекрестке ул. Садовой и пр. Центрального в Николаеве прохожие нашли череп.

По предварительным выводам эксперта - это человеческий череп и он является давним. Его правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

"Ночью в полицию Заводского района обратилась женщина, которая сообщила, что на пороге у дверей своей квартиры она нашла человеческий череп с запиской личного характера. Судя по ее содержанию, заявительница поняла, что такой подарок ей оставил знакомый, с которым у нее раньше были отношения", - говорится в сообщении.

27-летнего мужчину разыскали оперативники Заводского отдела полиции возле церкви. Он признался, что принес череп любимой, а то, что нашли в урне, также дело его рук.

Затем он показал где нашел черепа. Оказалось, что мужчина взял их из старинного склепа на кладбище по ул. Степной. Там он и устроил себе место для ночлега и временно жил прямо в склепе. Когда прибыли сотрудники полиции, то увидели еще шесть черепов, которые гражданин разложил возле места захоронения.

Действия мужчины квалифицируются по признакам ч. 1 ст. 297 УК "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего". Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

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