Группы сталкеров, среди которых белорусы, литовцы и украинцы, задержаны в зоне отчуждения, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

Во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, совместно с пограничниками вблизи села Терехи были обнаружены два сталкера-иностранца 27 лет, граждане Республики Беларусь, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма.

"Других любителей радиационного отдыха правоохранители задержали возле отселенного города Припять, двое жителей Киевской области 23 лет и двое граждан Литвы 24 лет", - сообщают в Нацполиции.

В отношении данных граждан были составлены административные протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы направлены в Ивановский районный суд Киевской области, для принятия решения.

Также в рамках операции "Мигрант" отделом полиции зоны ЧАЭС ГУНП в Киевской области направлено представление в Государственную миграционную службы по сокращению срока пребывания иностранцев в Украине.

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