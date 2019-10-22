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22.10.19 17:34

Полиция расследует трудовую эксплуатацию пациентов психоневрологического интерната на Хмельнитчине. ФОТО

Правоохранители подозревают заведущюую хозяйством одного из психоневрологических интернатов Хмельницкой области в трудовой эксплуатацией пациентов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Нацполиции Хмельницкой области.

Полиция расследует трудовую эксплуатацию пациентов психоневрологического интерната на Хмельнитчине 01

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что в течение 2019 года заведующая хозяйством одного из психоневрологических интернатов области регулярно предоставляла местному предпринимателю, который является ее сыном, пациентов учреждения в количестве 5-10 человек для принудительного безвозмездного выполнения хозяйственных работ", - сообщает полиция Хмельницкой области.

Полиция расследует трудовую эксплуатацию пациентов психоневрологического интерната на Хмельнитчине 02

Во время одного из обысков на территории предприятия работники полиции зафиксировали факт пребывания там 5 пациентов интерната, которые занимались пересеиванием зерна.

Полиция расследует трудовую эксплуатацию пациентов психоневрологического интерната на Хмельнитчине 03

Полиция под процессуальным руководством прокуратуры проводит расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.149 (торговля людьми) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас досудебное расследование продолжается. Заведующей и ее сыну полицейские уже объявили о подозрении. Также следователи проверяют других должностных лиц интерната относительно причастности к преступлению", - сказано в сообщении.

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