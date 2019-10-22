"На колени, руки в замок!" - полиция обезвредила банду, терроризировавшую фермеров на Днепропетровщине. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Отмечается, что в состав преступной группы входили ранее судимые мужчины в возрасте 25, 26 и 28 лет.

"Документирование группы началось с совершения ими в сентябре 2019 года хулиганства с применением оружия. Во время нападения они нанесли местному жителю огнестрельное ранение. В ходе расследования было установлено, что мужчины объединились для вымогательства денежных средств у фермеров и могут быть причастны к ряду резонансных преступлений", - говорится в сообщении.





Сегодня, 22 октября, по месту их проживания и в автомобилях были проведены обыски, в ходе которых изъяты балаклавы, перчатки и оружие, которое использовалось при совершении преступлений.

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Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Ведется следствие для установления всех обстоятельств причастности подозреваемых к другим преступлениям на территории Днепропетровской области.