Контрразведка СБУ блокировала контрабанду составных частей боевого автоматического оружия. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники и следователи СБУ установили, что менеджмент одного из отечественных частных предприятий, которое специализируется на разработке оружия, наладил схему противоправного ввоза из-за границы составных частей боевого автоматического оружия. Для беспрепятственного растаможивания товара дельцы ввозили его под видом оружия нелетального действия.

Затем на мощностях предприятия дельцы собирали и поставляли оружие на отечественные рынки и за границу под видом спортивного.

Во время проведения спецоперации правоохранители изъяли на одном из таможенных постов Киевской области партию комплектующих для изготовления более 150 единиц вооружения.

Также читайте: Контрразведкой СБУ блокирован канал поставок товаров военного назначения так называемой "ЛНР" в страну-агрессор и объявлено подозрение организатору схемы

В ходе санкционированных обысков по месту жительства фигурантов производства и офиса предприятия следователи СБУ изъяли еще более 30 пистолетов, пистолет-пулемет, винтовки, подствольные гранатометы и гранаты. Также выявлены почти 3 тыс. боеприпасов к стрелковому и другому оружию военного назначения, а также финансовую документацию, подтверждающую подписание контрактов на поставки вооружения за границу.

Смотрите: Контрразведка СБУ задержала террориста из батальона "Заря" при пересечении линии разграничения. ФОТО

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса продолжаются следственные действия.