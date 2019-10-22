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22.10.19 17:58

Контрразведка СБУ блокировала контрабанду составных частей боевого автоматического оружия. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности Украины блокировала незаконную переправку стрелкового оружия и запасных частей к нему на территорию нашего государства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Контрразведка СБУ блокировала контрабанду составных частей боевого автоматического оружия 01

Оперативники и следователи СБУ установили, что менеджмент одного из отечественных частных предприятий, которое специализируется на разработке оружия, наладил схему противоправного ввоза из-за границы составных частей боевого автоматического оружия. Для беспрепятственного растаможивания товара дельцы ввозили его под видом оружия нелетального действия.

Затем на мощностях предприятия дельцы собирали и поставляли оружие на отечественные рынки и за границу под видом спортивного.

Контрразведка СБУ блокировала контрабанду составных частей боевого автоматического оружия 02

Во время проведения спецоперации правоохранители изъяли на одном из таможенных постов Киевской области партию комплектующих для изготовления более 150 единиц вооружения.

Контрразведка СБУ блокировала контрабанду составных частей боевого автоматического оружия 03

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Контрразведка СБУ блокировала контрабанду составных частей боевого автоматического оружия 04

В ходе санкционированных обысков по месту жительства фигурантов производства и офиса предприятия следователи СБУ изъяли еще более 30 пистолетов, пистолет-пулемет, винтовки, подствольные гранатометы и гранаты. Также выявлены почти 3 тыс. боеприпасов к стрелковому и другому оружию военного назначения, а также финансовую документацию, подтверждающую подписание контрактов на поставки вооружения за границу.

Контрразведка СБУ блокировала контрабанду составных частей боевого автоматического оружия 05

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Контрразведка СБУ блокировала контрабанду составных частей боевого автоматического оружия 06

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса продолжаются следственные действия.

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