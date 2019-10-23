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23.10.19 12:06

Эко-проект "Вместе за природу": в центре Киева установили трехметровую скульптуру рыси из льда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

23 октября в 11:00, на бул. Тараса Шевченко, напротив площади, состоялось открытие 3-метровой ледяной инсталляции рыси евразийской, которая, тая, будет исчезать на глазах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают организаторы эко-проекта "Вместе за природу".

Таким образом организаторы эко-проекта "Вместе за природу" от Моршинской обращают внимание общества на проблему исчезновения этого вида животных в Украине.

Эко-проект Вместе за природу: в центре Киева установили трехметровую скульптуру рыси из льда 01

Партнером проекта является Всемирный фонд природы в Украине (WWF), поскольку главная цель проекта - популяризировать редкие и исчезающие виды животных и привлечь внимание к необходимости восстановления экосистемы живописных карпатских лесов.

Эко-проект Вместе за природу: в центре Киева установили трехметровую скульптуру рыси из льда 02

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Эко-проект Вместе за природу: в центре Киева установили трехметровую скульптуру рыси из льда 03
Эко-проект Вместе за природу: в центре Киева установили трехметровую скульптуру рыси из льда 04
Эко-проект Вместе за природу: в центре Киева установили трехметровую скульптуру рыси из льда 05
Эко-проект Вместе за природу: в центре Киева установили трехметровую скульптуру рыси из льда 06
Эко-проект Вместе за природу: в центре Киева установили трехметровую скульптуру рыси из льда 07
Эко-проект Вместе за природу: в центре Киева установили трехметровую скульптуру рыси из льда 08
Фото и видео: Олег Богачук

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