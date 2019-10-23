Эко-проект "Вместе за природу": в центре Киева установили трехметровую скульптуру рыси из льда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают организаторы эко-проекта "Вместе за природу".

Таким образом организаторы эко-проекта "Вместе за природу" от Моршинской обращают внимание общества на проблему исчезновения этого вида животных в Украине.

Партнером проекта является Всемирный фонд природы в Украине (WWF), поскольку главная цель проекта - популяризировать редкие и исчезающие виды животных и привлечь внимание к необходимости восстановления экосистемы живописных карпатских лесов.

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Фото и видео: Олег Богачук