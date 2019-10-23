Прокуроры начали проходить переаттестацию, уже есть первые положительные результаты, - Чумак. ФОТО

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил заместитель генерального прокурора Виктор Чумак, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, прокуроры начали проходить аттестацию. Более 200 человек были в первой группе", - сообщил Чумак.

По его словам, не обошлось без приключений.

"Ну во-первых, один человек даже придя на тестирование, отказался от его прохождения. Но есть уже и приятные новости, на данный момент уже несколько человек закончили тестирование с положительным результатом", - рассказал Чумак.

Отмечается, что один из прокуроров набрал 90 баллов из 100.

Напоминаем, 19 сентября украинский парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек.

23 сентября закон подписал президент Зеленский.

Ранее ГПУ сообщила, что заявления на проведение переаттестации написали почти 50 процентов прокуроров.

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