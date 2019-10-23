Воин 28-й ОМБр Виталий Носкевич погиб 22 октября в зоне ООС. ФОТО

Об этом на своей Фейсбук-странице сообщила руководитель Центра помощи участникам АТО Коломыйского городского совета и Коломыйской РГА Оксана Вандич.

"Центр помощи участникам АТО Коломыйского городского совета и Коломыйской РГА выражает искренние соболезнования семье погибшего от пули врага сержанта Носкевича Виталия Михайловича (10.08.1984 - 22.10.2019 гг.) воина вч А0666 (28-я бригада), жителя города Коломыя. Вечная память ..." - отмечается в сообщении.

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О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.



