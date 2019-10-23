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23.10.19 14:21

С погибшим в авиакатастрофе на Полтавщине экс-министром Кутовым простились в Киеве. ФОТОрепортаж

В Киеве прошла церемония прощания с погибшим 21 октября в результате авиакатастрофы в Полтавской области экс-министром аграрной политики и продовольствия Тарасом Кутовым.

Прощание проходило в Киеве в Клубе Кабинета министров Украины, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Проститься с Кутовым пришли его коллеги из предыдущего состава Кабмина, украинские политики, родные и близкие.

С погибшим в авиакатастрофе на Полтавщине экс-министром Кутовым простились в Киеве 01

Прощание с Кутовым


С погибшим в авиакатастрофе на Полтавщине экс-министром Кутовым простились в Киеве 02

Экс-премьер Владимир Гройсман, глава МВД Арсен Аваков.

С погибшим в авиакатастрофе на Полтавщине экс-министром Кутовым простились в Киеве 03
С погибшим в авиакатастрофе на Полтавщине экс-министром Кутовым простились в Киеве 04

Ирина Геращенко.

С погибшим в авиакатастрофе на Полтавщине экс-министром Кутовым простились в Киеве 05

Экс-глава Минкультуры Евгений Нищук.

С погибшим в авиакатастрофе на Полтавщине экс-министром Кутовым простились в Киеве 06
С погибшим в авиакатастрофе на Полтавщине экс-министром Кутовым простились в Киеве 07

Родные Кутового.

С погибшим в авиакатастрофе на Полтавщине экс-министром Кутовым простились в Киеве 08
С погибшим в авиакатастрофе на Полтавщине экс-министром Кутовым простились в Киеве 09

Гроб с телом Кутового не открывали во время церемонии прощания с ним.

С погибшим в авиакатастрофе на Полтавщине экс-министром Кутовым простились в Киеве 10

Фото: Цензор.НЕТ.

Напомним, 21 октября экс-министр Тарас Кутовой погиб в авиакатастрофе под Полтавой.

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