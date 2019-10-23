Комплектующие горно-шахтного оборудования сбывали через территорию РФ для финансирования террористов "ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Для осуществления сделки представители отечественной коммерческой структуры зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью в Киеве и "зеркальную" фирму во временно оккупированном Донецке. На мощностях предприятий, находящихся на территории ОРДЛО, изготавливали части и детали горно-шахтного оборудования. Через временно неподконтрольный участок российско-украинской границы горное оборудование перевозили в РФ, а оттуда по поддельным документам перевозили в Украину. В одном из цехов на Днепропетровщине из комплектующих с измененной маркировкой собирали оборудования для реализации украинским предприятиям", - рассказали в СБУ.

В течение 2018-2019 годов фигуранты дела совершили незаконные поставки товаров на общую сумму почти тридцать миллионов гривен. Часть полученных средств злоумышленники через свой филиал, расположенный на временно оккупированной части Донецка, направляли на уплату налогов так называемой "ДНР".

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Во время санкционированных следственных действий в офисах и на складах в Киевской и Днепропетровской областях обнаружены горное оборудование, компьютерная техника, документы и другие доказательства незаконных действий.

Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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