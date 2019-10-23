Внесение изменений в Конституцию в части местного самоуправления позволит украинцам улучшить благосостояние, - замглавы ОП Трофимов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что Трофимов представил приоритеты правительства по реформированию местного самоуправления.

"Это значит, что публичные услуги должны стать ближе, а медицина и образование - качественными и доступными", - объяснил он.

Первый заместитель руководителя Офиса Президента отметил, что указанные конституционные изменения станут завершением децентрализации в Украине.

"Раньше мы часто слышали, что реформы должны быть болезненными и длиться долго. Сейчас у страны есть шанс завершить настоящую децентрализацию властных полномочий по новому административно-территориальному устройству. Показать, что реформы должны быть с мнением о людях, могут быть реализованы в четкие и понятные сроки, давать конкретные результаты", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принятие законопроекта о местном самоуправлении в ОРДЛО будет принято с учетом мнения гражданского общества, - Разумков

Он подчеркнул, что внесение изменений в Конституцию Украины в части местного самоуправления закрепит эти возможности, и сделает изменения к лучшему для каждого украинца необратимыми.

"Дать возможность общинам решать вопросы своей жизнедеятельности и иметь инструменты для преодоления бедности - именно это является главной задачей завершения реформы децентрализации", - подчеркнул Трофимов.

Именно поэтому, по его словам, глава государства поддерживает представленные изменения в Конституцию, которые имеют целью приблизить власть людей.

"Ожидается, что проект конституционных изменений будет направлен в Конституционный Суд Украины уже на текущей сессии Верховной Рады. Если парламент поддержит упомянутые изменения, на их введение предлагается предусмотреть переходный период", - отметили в пресс-службе Офиса Президента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У нас будут мэр с магистратом и префект, - нардеп от СН Качура о будущей модели управления в Киеве







