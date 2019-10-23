Воин бригады быстрого реагирования Нацгвардии Дмитрий Антыков погиб на Донбассе. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об жэтом говорится в Фейсбуке бригады

В сообщении отмечается: "В нашей Бригаде произошла горка потеря. 23 октября во время выполнения боевой задачи на передовой трагически погиб главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи, старшина Дмитрий Антыков.

Он был замечательным побратимом и профессиональным артиллеристом, преданно любил свою жену, помогал и поддерживал друзей и был настоящим патриотом Украины.

Весь наш личный состав в искренней скорби вместе с родными и близкими Дмитрия ..."