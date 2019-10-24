Три человека погибли в результате ДТП в Винницкой области, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

По данным правоохранителей, авария произошла около 11:25 вблизи села Писаревка Ямпольского района.

Предварительно установлено, что 52-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21093", местный житель, выполняя маневр обгона, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с Audi А6.

За рулем иномарки находился 70-летний житель одного из сел района.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шесть автомобилей столкнулись в Одессе: два человека госпитализированы. ФОТОрепортаж

"От полученных повреждений на месте происшествия погибли водители обоих транспортных средств и 27-летний пассажир "ВАЗа"", - сказано в сообщении.

Следствием начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).



Фото: сайт Нацполиции