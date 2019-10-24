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24.10.19 09:58

В результате ДТП автобуса и грузовика на Ривненщине погиб водитель, трое пассажиров травмированы, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью на Ривненщине произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Киева в Варшаву, и грузовика. В результате погиб второй водитель автобуса, трое пассажиров травмированы и госпитализированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления Госслужбы по ЧС в Ривненской области.

24 октября в 3:25 на автодороге Киев-Варшава, вблизи с. Федоровка Сарненского района произошло ДТП с участием автобуса Неоплан, который ехал из Киева в Варшаву, и грузового автомобиля.

"В результате ДТП второй водитель, находившийся с правой части автобуса, погиб на месте происшествия. Трое пассажиров автобуса (взрослые) с забойными ранами
госпитализированы в травматологическое отделение Сарненской ЦРБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в автобусе находился 31 пассажир, из них 13 человек подросткового возраста (13-16 лет). Остальные пассажиры после осмотра работников медицинской помощи от госпитализации отказались.

Спасатели ГСЧС с помощью спецоборудования достали тело погибшего водителя автобуса и провели смыв горюче-смазочных материалов с проезжей части дороги.

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В результате ДТП автобуса и грузовика на Ривненщине погиб водитель, трое пассажиров травмированы, - ГСЧС 01
В результате ДТП автобуса и грузовика на Ривненщине погиб водитель, трое пассажиров травмированы, - ГСЧС 02
В результате ДТП автобуса и грузовика на Ривненщине погиб водитель, трое пассажиров травмированы, - ГСЧС 03
В результате ДТП автобуса и грузовика на Ривненщине погиб водитель, трое пассажиров травмированы, - ГСЧС 04

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