Группа "черных риэлторов" похищала людей и под пытками заставляла отдавать свое жилье в Бердянске, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Организаторами группы были двое жителей Бердянска. Они под видом риэлторов подыскивали среди местных жителей одиноких пенсионеров и инвалидов, от которых требовали согласия на переоформление их домов на подставных лиц. В случае отказа законных владельцев переписать свое имущество, участники группировки применяли к ним физическое и психологическое давление", - говорится в сообщении.

В общем задокументировано девять фактов незаконного завладения имуществом граждан на общую сумму $150 тыс.

Сообщается, что злоумышленники похитили местного пенсионера, которого вывезли за 50 километров от Бердянска в арендованное здание, где насильственно его удерживали. Другого потерпевшего фигуранты производства оформили на принудительное лечение в городской противотуберкулезной диспансер.

Во время спецоперации сотрудники СБУ освободили похищенных людей и задержали организаторов группы.

Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленников изъято незарегистрированное огнестрельное и травматическое оружие, большое количество паспортов, договоров и других документов, подтверждающих противоправную деятельность.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности в том числе должностных лиц, причастных к незаконной деятельности. Также осуществляются мероприятия по возврату отобранного имущества законным владельцам.

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