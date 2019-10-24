Ранее судимый киевлянин из-за ссоры напал с ножом на соседа и его друга: есть погибший. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

По словам начальника Дарницкого управления полиции Владимира Ткаченко, в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили причастность к преступлению ранее судимого за имущественные преступления 48-летнего жителя дома, во дворе которого случилось убийство.

"Мы выяснили, что мужчина в подъезде встретил соседа с другом, которые начали выяснять с ним отношения. В ответ он достал из кармана раскладной нож и несколько раз ударил им оппонентов. В результате 49-летнего соседа с ножевыми ранениями госпитализировали в больницу, а его 39-летний друг от полученных травм скончался на месте", - отметил Ткаченко.

Читайте также: Полиция разыскивает педофила, напавшего на двух малолетних девочек в Киеве. Фоторобот

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (тяжкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.



