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24.10.19 11:54

"Хотим дышать, а не задыхаться": жители Киева в защитных масках устроили митинг за чистый воздух. ФОТОрепортаж

Жители Дарницкого района Киева в четверг устроили митинг на мосту над проспектом Бажана возле станции метро "Осокорки".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, несколько десятков человек в защитных масках и с плакатами "Хотим дышать, а не задыхаться" решили привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха в районе, известном как ПОХ - Позняки, Осокорки, Харьковский.

Собравшиеся обеспокоены наличием продолжительного и устойчивого химического запаха в воздухе и жалются на ухудшение самочувствия.

Хотим дышать, а не задыхаться: жители Киева в защитных масках устроили митинг за чистый воздух 01

Дарницкий район считается одним из самых грязных в Киеве. Здесь расположен мусоросжигательный завод "Энергия", Бортническая станция аэрации. В последние дни из-за погодных условий ситуация еще больше усложнилась.

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Хотим дышать, а не задыхаться: жители Киева в защитных масках устроили митинг за чистый воздух 02
Хотим дышать, а не задыхаться: жители Киева в защитных масках устроили митинг за чистый воздух 03
Хотим дышать, а не задыхаться: жители Киева в защитных масках устроили митинг за чистый воздух 04
Хотим дышать, а не задыхаться: жители Киева в защитных масках устроили митинг за чистый воздух 05
Хотим дышать, а не задыхаться: жители Киева в защитных масках устроили митинг за чистый воздух 06
Хотим дышать, а не задыхаться: жители Киева в защитных масках устроили митинг за чистый воздух 07
Фото: сайт Лб

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