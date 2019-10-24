Полиция задержала на киевском рынке 17 иностранцев-нелегалов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщила полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что иностранцы проживали в Украине без необходимых документов.
"Некоторые из них вообще незаконно попали на территорию, а у других истек срок пребывания в Украине", - сообщили в полиции.
Представитель Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы Украины в Киеве и Киевской области Алевтина Сук сообщила, что нарушителями оказались граждане Азербайджана, Афганистана, Узбекистана, Грузии, Китая, Бангладеш, Киргизстана и Армении.
По ее словам, 11 задержанных принудительно вернут на родину, еще двоим сократят сроки временного пребывания в Украине. Некоторым нарушителям придется заплатить штраф, так как их привлекли к ответственности по ст.203 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Задержания были проведены в рамках операции "Мигрант", практический этап которой проходит с 18 октября по 19 ноября.