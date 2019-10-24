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24.10.19 13:31

Полиция задержала на киевском рынке 17 иностранцев-нелегалов. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали на вещевом рынке "Троещина" в Деснянском районе Киева 17 граждан других стран, нелегально пребывающих на территории Украины.

Об этом сообщила полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

Полиция задержала на киевском рынке 17 иностранцев-нелегалов 01

Отмечается, что иностранцы проживали в Украине без необходимых документов.

Полиция задержала на киевском рынке 17 иностранцев-нелегалов 02

"Некоторые из них вообще незаконно попали на территорию, а у других истек срок пребывания в Украине", - сообщили в полиции.

Полиция задержала на киевском рынке 17 иностранцев-нелегалов 03

Представитель Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы Украины в Киеве и Киевской области Алевтина Сук сообщила, что нарушителями оказались граждане Азербайджана, Афганистана, Узбекистана, Грузии, Китая, Бангладеш, Киргизстана и Армении.

Полиция задержала на киевском рынке 17 иностранцев-нелегалов 04

По ее словам, 11 задержанных принудительно вернут на родину, еще двоим сократят сроки временного пребывания в Украине. Некоторым нарушителям придется заплатить штраф, так как их привлекли к ответственности по ст.203 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Полиция задержала на киевском рынке 17 иностранцев-нелегалов 05

Задержания были проведены в рамках операции "Мигрант", практический этап которой проходит с 18 октября по 19 ноября.

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