Партия табака для кальянов стоимостью более 1,5 млн грн изъята из незаконного оборота в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" был установлен житель Киевской области, который на территории г. Киева осуществлял хранение и транспортировку с целью сбыта табака для кальянов иностранного производства, незаконно ввезенного на территорию Украины.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 8,6 тыс. пачек табака для кальянов стоимостью более 1,5 млн грн.



































В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 177-2 КУоАП.