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24.10.19 13:51

Партия табака для кальянов стоимостью более 1,5 млн грн изъята из незаконного оборота в Киеве. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве изъяли из незаконного оборота крупную партию табака для кальянов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" был установлен житель Киевской области, который на территории г. Киева осуществлял хранение и транспортировку с целью сбыта табака для кальянов иностранного производства, незаконно ввезенного на территорию Украины.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 8,6 тыс. пачек табака для кальянов стоимостью более 1,5 млн грн.

Партия табака для кальянов стоимостью более 1,5 млн грн изъята из незаконного оборота в Киеве 01
Партия табака для кальянов стоимостью более 1,5 млн грн изъята из незаконного оборота в Киеве 02
Партия табака для кальянов стоимостью более 1,5 млн грн изъята из незаконного оборота в Киеве 03
Партия табака для кальянов стоимостью более 1,5 млн грн изъята из незаконного оборота в Киеве 04
Партия табака для кальянов стоимостью более 1,5 млн грн изъята из незаконного оборота в Киеве 05
Партия табака для кальянов стоимостью более 1,5 млн грн изъята из незаконного оборота в Киеве 06
Партия табака для кальянов стоимостью более 1,5 млн грн изъята из незаконного оборота в Киеве 07
Партия табака для кальянов стоимостью более 1,5 млн грн изъята из незаконного оборота в Киеве 08
Партия табака для кальянов стоимостью более 1,5 млн грн изъята из незаконного оборота в Киеве 09
Партия табака для кальянов стоимостью более 1,5 млн грн изъята из незаконного оборота в Киеве 10
Партия табака для кальянов стоимостью более 1,5 млн грн изъята из незаконного оборота в Киеве 11
Партия табака для кальянов стоимостью более 1,5 млн грн изъята из незаконного оборота в Киеве 12
Партия табака для кальянов стоимостью более 1,5 млн грн изъята из незаконного оборота в Киеве 13
Партия табака для кальянов стоимостью более 1,5 млн грн изъята из незаконного оборота в Киеве 14
Партия табака для кальянов стоимостью более 1,5 млн грн изъята из незаконного оборота в Киеве 15
Партия табака для кальянов стоимостью более 1,5 млн грн изъята из незаконного оборота в Киеве 16
Партия табака для кальянов стоимостью более 1,5 млн грн изъята из незаконного оборота в Киеве 17

В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 177-2 КУоАП.

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