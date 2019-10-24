Правоохранители обнаружили нарколабораторию по изготовлению метадона в Запорожье, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Запорожской области.

"23 октября в полицию Запорожской области поступило сообщение о том, что на территории домовладения в Шевченковском районе города Запорожья функционирует подпольная нарколаборатория, в которой изготовляется наркотическое средство "метадон", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции, сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Запорожской области и эксперты-криминалисты.

В настоящее время проводятся осмотр и первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются лица, причастные к организации деятельности нарколаборатории. Все изъятое будет направлено на исследование в Запорожскоий Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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