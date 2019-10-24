Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
24.10.19 14:52

Полицейские задержали группу "клофелинщиц" в Киеве. ФОТОрепортаж

На автостанции в Киеве полицейские задержали группу клофелинщиц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

Происшествие случилось около 11 часов на площади Вокзальной. К правоохранителям обратился мужчина с сообщением о том, что неизвестные отобрали у него телефон и деньги. Заявитель рассказал, что накануне познакомился с тремя женщинами, с которыми решил провести время в кафе, а потом он ничего не помнит.

Полицейские задержали группу клофелинщиц в Киеве 01

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, по словам потерпевшего правоохранители предположили, что во время распития спиртных напитков ему подмешали неизвестное вещество, от которого он начал терять сознание. Поэтому, когда мужчина пришел в себя, то обнаружил отсутствие не только новых знакомых, но и мобильного телефона и банковских карточек.

Полицейские задержали группу клофелинщиц в Киеве 02

"Сотрудники оперативно-поискового отдела полиции Киева сразу начали отрабатывать прилегающую территорию. По предоставленному пострадавшим описанию злоумышленниц они заметили на автостанции женщин, которые могли быть причастны к совершению этого правонарушения. На место сразу вызвали следственно-оперативную группу, которая при осмотре обнаружила у указанных лиц вещи пострадавшего и бутылочку с неизвестным веществом, которое отправили на экспертизу. Также выяснилось, что злоумышленницы успели снять с банковской карточки мужчины 900 гривен", - отметил начальник управления полиции Киева.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестный мужчина, угрожая ружьем, ограбил ювелирный магазин в Киеве, - полиция. ФОТОрепортаж

Полицейские задержали группу клофелинщиц в Киеве 03

Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в кафе, которые зафиксировали рядом с пострадавшим указанных лиц, полицейские задержали их по подозрению в совершении правонарушения. Ими оказались жительницы Киева и Винницкой области, двое из них - были ранее судимы за кражи.

Полицейские задержали группу клофелинщиц в Киеве 04

"Действия женщин квалифицированы как разбойное нападение, совершенное группой лиц, а затем их задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им по согласованию с процессуальными руководителями - прокурорами - сообщение о подозрении.

Полицейские задержали группу клофелинщиц в Киеве 05

В ходе расследования будут назначены экспертизы для того, чтобы проверить, действительно ли пострадавшему подсыпали неизвестное вещество, от которого он потерял сознание, и установить, какое именно вещество использовали злоумышленницы. Также будем проверять их возможную причастность к совершению аналогичных преступлений ", - добавил Андрей Крищенко.

Полицейские задержали группу клофелинщиц в Киеве 06

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100