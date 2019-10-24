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24.10.19 16:26

Экс-чиновники КОГА сдавали за 1 гривну в год здание в центре Киева, нанеся государству ущерб свыше 200 млн. ФОТО

Прокуратурой города Киева совместно со Службой безопасности Украины и следователями ГУНП в Киеве разоблачен факт преступного причинения бывшим руководством Киевской областной государственной администрации ущерба государству в размере более 200 млн грн.

Экс-чиновники КОГА сдавали за 1 гривну в год здание в центре Киева, нанеся государству ущерб свыше 200 млн. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Так, четыре должностных лица вопреки установленному законодательством порядку, со значительным занижением размера арендной платы, передали в пользование государственное имущество - здание площадью 1900 квадратных метров, расположенное по ул. Большой Васильковской в ​​Киеве.

"Начиная с 2000 года, руководители одного из департаментов Киевской областной государственной администрации сдавали в аренду этот дом за 1 гривну в год коммунальному предприятию, которое в свою очередь сдавало его в субаренду частным предприятиям по рыночной стоимости", - отмечают в прокуратуре.

При этом, как утверждают в ведомстве, после внесения изменений в законодательство, согласно которым арендаторы обязаны перечислять разницу между субарендой и арендной платой владельцу этого имущества, должностные лица ОГА не приняли никаких мер для расторжения договора, который был заключен на невыгодных для государства условиях.

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В рамках следствия в помещениях четырех бывших должностных лиц КОГА были проведены обыски, в ходе которых правоохранители изъяли документацию, подтверждающую незаконную передачу дома в субаренду.

Экс-чиновники КОГА сдавали за 1 гривну в год здание в центре Киева, нанеся государству ущерб свыше 200 млн 01

По результатам следственных действий четырем бывшим должностным лицам объявлено о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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