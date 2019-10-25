Неизвестные забросали камнями три автобуса с футбольными фанатами в центре Киева, задержаны 5 человек, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиция Киева

По данным полиции вчера вечером в столичную полицию поступило сообщение, что на улице Большой Васильковской группа неизвестных лиц бросают камни в автобусы, которые перевозят футбольных болельщиков.

При осмотре места происшествия правоохранители зафиксировали повреждения окон в трех автобусах. Пострадавших нет.

Неподалеку от места происшествия полицейские задержали 5 человек. Их пригласили в районное управление для выяснения обстоятельств и их причастности к противоправным действиям. Другие участники устанавливаются.

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Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском управлении полиции.



Фото: сайт Нацполиции

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.