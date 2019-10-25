Решение вопросов безопасности на Донбассе должно стоять на первом месте. Только после этого можно переходить к политическому блоку, - Кучма. ФОТО

Об этом заявил второй президент Украины, представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма 23 октября на встрече с политическим директором Европейской службы внешних действий Жаном-Кристофом Бельяром, сообщила в Facebook пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ.



Она отметила, что минскому переговорному процессу по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах уделили "особое внимание".

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"Леонид Кучма подчеркнул: решение вопросов безопасности должно стоять на первом месте – речь идет о полном прекращении огня, выводе с территории Украины иностранных вооруженных формирований и военной техники, восстановлении Украиной контроля над украинской-российской границей. Только после этого можно переходить к политическому блоку", – написала пресс-секретарь.



Также на встрече обсуждали двустороннее сотрудничество Украины и ЕС, в частности – Соглашение об ассоциации Украины и ЕС и действие безвизового режима.



"Жан-Кристоф Бельяр отметил полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны Европейского союза", – добавила Олифер.







