Налоговая милиция совместно с СБУ разоблачили схему хищения бюджетных средств и уклонения от уплаты налогов на сумму 12,5 млн грн. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения досудебного расследования по ч.3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые, используя реквизиты ряда подконтрольных предприятий, получили доход за якобы выполненные строительно-монтажные работы и не отразили указанные операции в налоговой отчетности, а также не задекларировали налоговые обязательства по НДС на общую сумму 12,5 млн гривен.

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Также установлено, что треть строительно-монтажных работ проведена только на "бумагах" без фактического выполнения, что привело к присвоению и растрате бюджетных средств.

По результатам проведенных санкционированных обысков в офисных и нежилых помещениях, а также по адресам проживания фигурантов, изъяты 139,3 тыс. гривен, банковские карточки, финансово-хозяйственные документы и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность, печати, компьютерную технику и мобильные телефоны.

Кроме того, решением суда наложен арест на 425,7 тыс. грн, которые находятся на счетах подконтрольных предприятий.









Продолжается следствие.