Мужчина застрелил тестя и тещу, ранил 8-летнюю дочь и пытался покончить с собой на Хмельнитчине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Хмельницкой области.

Событие произошло вчера, 24 октября около 19:30 в селе Завалье Каменец-Подольского района.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время семейной перепалки мужчина из охотничьего ружья несколько раз выстрелил в 66-летнего тестя и 65-летнюю тещу, а потом еще ранил в руку 8-летнюю дочь, которая бросилась защищать дедушку с бабушкой. От полученных ранений пенсионеры скончались на месте происшествия.

Пока жена пыталась угомонить мужчину, девочке удалось убежать из дома и вызвать полицию.

Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством: сначала выстрелил себе в лицо, а когда попытка не удалась, закрылся в автомобиле и поджег его. В это время по вызову прибыли патрульные, которые вместе с соседями потушили транспортное средство и задержали злоумышленника.

Сейчас 40-летний мужчина находится под стражей в больнице. Его дочь прооперировали, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины.

Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении и проводятся дальнейшие следственные действия.

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