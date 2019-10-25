Мужчина, угрожая ножом, изнасиловал студентку на территории учебного заведения в Киеве, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.
По данным полиции, в Святошинское управление полиции поступило сообщение об изнасиловании и разбойном нападении на девушку возле метро Житомирская.
Начальник отдела криминальной полиции Виталий Ясинский рассказал, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к преступлению 46-летнего киевлянина, ранее судимого за разбойное нападение и грабеж, который был в дальнейшем задержан.
"Мы выяснили, что злоумышленник увидел девушку возле станции метро и пошел за ней следом. Как только студентка зашла в пустынное место на территории учебного заведения, мужчина пригрозил ей ножом, отобрал ювелирные изделия и изнасиловал. Также мы установили, что задержанный обоснованно подозревается в попытке ограбления на улице Стуса", - сообщил он.
Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (Разбойное нападение), ч. 1 ст. 152 (Изнасилование), ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.