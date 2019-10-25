С погибшим от взрыва гранаты ветераном Дегтяревым простятся завтра в Киеве. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Прощание с ветераном АТО Виктором Дегтяревым состоится 26 октября, в субботу:
11:00 прощальная панихида в Михайловском Златоверхом монастыре
12:00 прощание на Майдан Незалежности.
Похороны состоятся на Лесном кладбище столицы на Аллее Героев.
Цензор.НЕТ публиковал материалы о погибшем Дегтяреве: "Погибший от взрыва гранаты в Киеве ветеран Дегтярев вел борьбу за существование, поскольку найти работу с тяжелым ранением было нелегко".
Напомним, в Киеве на улице Пушкинской в ночь с 22-го на 23 октября взорвалась граната, в результате чего погибли двое мужчин.
Одним из погибших был ветеран войны на Востоке Украины Виктор Дегтярев – командир подразделения "Купол" с позывным Сенсей. Другим погибшим был охранник одного из офисных зданий расположеном на улице Пушкинской. В полиции отметили, что мужчины сидели на ступеньках и разговаривали, когда рядом взорвалась граната.
Известно также, что девушка, которая в момент взрыва находилась неподалеку, получила легкие телесные повреждениями. Ее на скорой увезли в больницу, однако отметили, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.