Нелегальный экспорт древесины на сумму 2,5 млн грн блокировали на Буковине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Местный предприниматель нелегально закупал у гослесхозов Буковины и Закарпатья крупные партии неучтенных ценных пород древесины. Для легализации происхождения лесоматериалов он использовал фиктивные товарно-транспортные накладные, которые оформлял на подконтрольные коммерческие структуры.

На одном из таможенных постов правоохранители заблокировали незаконный вывоз миллионной партии лесопродукции за границу. Также во время обысков у фигурантов дела выявлено около 200 кубов кругляка дуба на сумму почти 1,2 миллиона гривен.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к сделке.

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