Ввезенная в Украину с нарушениями партия одежды импортного производства стоимостью 15 млн грн изъята в Одесской области. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины установлено, что продукция ввозилась неустановленными лицами с использованием предприятий-импортеров и вне таможенного контроля. Это привело к занижению налоговых обязательств по налогу на доход физических лиц на сумму более 5 млн грн.

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По результатам санкционированных обысков, проведенных в местах реализации одежды, а также в складских и торговых помещениях, изъяты 193 тыс. единиц одежды общей ориентировочной стоимостью 15 млн гривен, денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 211 тыс. гривен, документацию и черновые записи.













Следствие продолжается.