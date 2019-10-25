13-летний парень распылил в лицо охраннику слезоточивый газ в одной из школ Оболонского района столицы, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

В Оболонское управление полиции от директора школы поступило сообщение о том, что в помещении заведения неизвестный распылил слезоточивый газ. На место сразу выехала следственно-оперативная группа и сотрудник сектора ювенальной превенции.

По словам заместителя начальника сектора ювенальной превенции Оболонского управления полиции Владимира Демьяненко, парень зашел в школу и пытался пройти мимо охранника. Подростка остановили и попросили покинуть помещение, на что он ответил оскорблениями, а затем распылил слезоточивый газ в лицо охраннику.

"После совершенного правонарушитель скрылся, а всех детей и работников школы срочно эвакуировали из помещения. В результате от хулиганских действий несовершеннолетнего пострадали 10 учеников и 72-летний сотрудник. Вскоре после изучения записей с камер видеонаблюдения мы установили личность правонарушителя, который несколько лет находится в полиции на учете", - рассказал Демьяненко.

Парень систематически нарушал учебную дисциплину, а на его родителей ранее составлялись административные протоколы по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Правонарушителя нашли по месту жительства. Он рассказал, что приобрел газовый балончик через интернет и с помощью него решил наказать охранника, который не пустил его в школу.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

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