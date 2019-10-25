Харьковский стрелок Титов был из Горловки и имел при себе 5 гранат Ф-1, "Глок" и "Узи". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает телеграм-канал "Раклы", информирует Цензор.НЕТ.

Так, авторы паблика отмечают, что Титов более точно и профессионально стреляет, чем соратники Жоры.

"Явно видна специальная подготовка. После того как Титов смертельно ранил одного из Жориных, он на своём Rav-4 объехал парковку и снова открыл огонь с другой более удобной позиции прямо из автомобиля. Скорее всего, тогда ему и удалось ранить самого Жору, который вместе со своим товарищем пытался поднять тело Тайсона. Это говорит о том, что Титов сохранял хладнокровие и не терял своих оппонентов из вида, в отличие от них самих", - заключают они.

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Также обращается внимание на арсенал стрелка.

"При себе он имел минимум 5 ручных противопехотных гранат Ф-1, а также оставил на месте перестрелки австрийский пистолет "Глок" с глушителем и израильский пистолет-пулемёт "Узи"", - пишут авторы поста, добавляя, что "стрелок сразу отъехал во дворы здесь же на Клочковской, заметая следы (отпечатки и т. д.), успел поджечь свой автомобиль и выдвинуться на Южный вокзал чтобы покинуть город", - пишут авторы канала.

















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Напомним, в пятницу, 25 октября в Харькове произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, второй доставлен в больницу с ранением. Полиция преследовала стрелявших. Один из них достал гранату и по предварительным данным, хотел бросить ее в полицейских, но сам погиб от взрыва. В Харькове введена в действие специальная полицейская операция "Сирена".