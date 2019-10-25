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25.10.19 18:09

Загороднюк встретился со Столтенбергом и принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 25 октября, в рамках рабочего визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе министр обороны Украины Андрей Загороднюк принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО на уровне министров обороны государств-контрибуторов миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Во время беседы с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, министр обороны рассказал о состоянии реформирования Минобороны и ВС Украины, отметив при этом, что вступление в НАТО остается ключевым приоритетом военного ведомства Украины. Речь шла также о текущей ситуации на востоке Украины и Азово-Черноморском регионе. 

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Загороднюк встретился со Столтенбергом и принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО 02
Загороднюк встретился со Столтенбергом и принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО 03

Также руководитель оборонного ведомства провел двусторонние встречи со своими иностранными коллегами из Франции, Италии, Грузии и Швеции.

Загороднюк встретился со Столтенбергом и принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО 04

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Загороднюк встретился со Столтенбергом и принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО 05

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