Загороднюк встретился со Столтенбергом и принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Во время беседы с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, министр обороны рассказал о состоянии реформирования Минобороны и ВС Украины, отметив при этом, что вступление в НАТО остается ключевым приоритетом военного ведомства Украины. Речь шла также о текущей ситуации на востоке Украины и Азово-Черноморском регионе.

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Также руководитель оборонного ведомства провел двусторонние встречи со своими иностранными коллегами из Франции, Италии, Грузии и Швеции.

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