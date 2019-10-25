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25.10.19 18:44

Подразделение морской пехоты вернулось из района проведения ООС на Одесщину. ФОТОрепортаж

Сегодня, 25 октября, в селе Дачное Одесской области состоялись торжественные мероприятия по случаю возвращения в пункт постоянной дислокации подразделения морской пехоты ВМС ВС Украины после выполнения задач в районе проведения ООС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.

Подразделение морской пехоты вернулось из района проведения ООС на Одесщину 01

Во встрече военных принял участие командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко, командующий морской пехоты ВМС ВС Украины генерал-лейтенант Юрий Содоль, народный депутат Украины Игорь Копытин, представители местной администрации, военного духовенства, личный состав центра военно-музыкального искусства и боевые побратимы.

Подразделение морской пехоты вернулось из района проведения ООС на Одесщину 02

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Подразделение морской пехоты вернулось из района проведения ООС на Одесщину 03
Подразделение морской пехоты вернулось из района проведения ООС на Одесщину 04
Подразделение морской пехоты вернулось из района проведения ООС на Одесщину 05

Мероприятие началось с исполнения Государственного Гимна Украины и речи командующего ВМС, который поблагодарил личный состав за успешное выполнение задач по защите Отечества в районе проведения операции Объединенных сил.

Подразделение морской пехоты вернулось из района проведения ООС на Одесщину 06

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Подразделение морской пехоты вернулось из района проведения ООС на Одесщину 07

Участники церемонии минутой молчания и ритуалом возложением цветов почтили память воинов, отдавших свою жизнь за Украину.

Подразделение морской пехоты вернулось из района проведения ООС на Одесщину 08
Подразделение морской пехоты вернулось из района проведения ООС на Одесщину 09

За личное мужество, героизм, проявленные при выполнении задач по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины герои получили заслуженные награды.

Подразделение морской пехоты вернулось из района проведения ООС на Одесщину 10

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Подразделение морской пехоты вернулось из района проведения ООС на Одесщину 11

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