"Интернет-магазин", продававший наркотики, закрыли полицейские в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Организовал преступную деятельность 24-летний харьковчанин, который содействовал поставкам наркотических средств в Харьковскую область, контролировал их продажу и распределял полученные от сбыта деньги. Мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, помимо организатора в группу входили еще пять человек - две женщины (22 и 62 года) и трое мужчин (25, 36 и 62 года). Через интернет-магазин они продавали кокаин, амфетамин, экстази и каннабис.

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В ходе обысков у членов группы изъято более 100 тыс.грн, почти 6 тыс долларов, принадлежности для фасовки наркотиков, мобильные телефоны, банковские карты, растения конопли элитных сортов и другие наркотические средства.

Следователи Шевченковского районного отдела полиции Харькова открыли уголовное производство по ч.2 ст.307 (сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась сотрудники управления противодействия наркопреступности совместно с сотрудниками Шевченковского райотдела Харьковского облуправления полиции с привлечением бойцов КОРДа под процессуальным руководством местной прокуратуры №1.

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