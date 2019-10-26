"Конопляный марш свободы" состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса. ФОТОрепортаж

Участие в акции приняли около 200 человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Они собрались возле Кабинета министров. Оттуда участники акции отправились по правительственному кварталу к Верховной Раде. В руках они несли плакаты с надписями "Это лекарство, а не наркотик", "Конопля лечит".

Акция прошла мирно, ее участников сопровождала полиция.

"Требование марша сегодня является единственным - неотложная регистрация законопроекта или законопроектов о медицинском каннабисе, чтобы не оттягивать этот вопрос, чтобы законодательно урегулировать медицинский каннабис для нужд пациентов, медицины и науки. Речь идет о лекарственных средствах на основе каннабиноидов ... Их обращение должно быть ограничено и контролироваться государством ", - сказал соорганизатор акции Тарас Ратушный в комментарии журналистам.

Читайте на Цензор.НЕТ: Решение о легализации медицинского каннабиса будет принято, но не в турборежиме, - Радуцкий

По словам организаторов, речь идет о жизненно необходимой помощи для почти 2 миллионов пациентов, которые не могут получить эффективное лечение из-за отсутствия соответствующих правовых гарантий. Среди них - более 20 тыс. детей с фармрезистентными формами эпилепсии, сотни тысяч онкобольных, более ста тысяч паллиативных пациентов, а также десятки тысяч ветеранов войны с посттравматическим стрессовым расстройством.

В акции принимали участие общественные организации "Мост", "Ветераны за медицинский каннабис", "Афина. Женщины против рака", "Студенты за свободу", "Единый опыт", "Наркополитика" и др.

Также на Цензор.НЕТ: Сейчас речь не идет о легализации каннабиса, - Зеленский

В мае народные депутаты предыдущего созыва зарегистрировали законопроект, регулирующий использование каннабиса для нужд медицины. Соответствующая петиция на сайте парламента собрала необходимые 25 000 подписей. Впрочем, Верховная Рада 8 созыва не успела рассмотреть этот документ, и 28 июля он был отозван.



























