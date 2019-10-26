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26.10.19 17:12

"Конопляный марш свободы" состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса. ФОТОрепортаж

Митингующие требовали от депутатов ВР вынести на рассмотрение парламента законопроект о применении каннабиса в медицине, анонсированный ранее нардепом от "Слуги народа" Михаилом Радуцким.

Участие в акции приняли около 200 человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Они собрались возле Кабинета министров. Оттуда участники акции отправились по правительственному кварталу к Верховной Раде. В руках они несли плакаты с надписями "Это лекарство, а не наркотик", "Конопля лечит".

Акция прошла мирно, ее участников сопровождала полиция.

"Требование марша сегодня является единственным - неотложная регистрация законопроекта или законопроектов о медицинском каннабисе, чтобы не оттягивать этот вопрос, чтобы законодательно урегулировать медицинский каннабис для нужд пациентов, медицины и науки. Речь идет о лекарственных средствах на основе каннабиноидов ... Их обращение должно быть ограничено и контролироваться государством ", - сказал соорганизатор акции Тарас Ратушный в комментарии журналистам.

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По словам организаторов, речь идет о жизненно необходимой помощи для почти 2 миллионов пациентов, которые не могут получить эффективное лечение из-за отсутствия соответствующих правовых гарантий. Среди них - более 20 тыс. детей с фармрезистентными формами эпилепсии, сотни тысяч онкобольных, более ста тысяч паллиативных пациентов, а также десятки тысяч ветеранов войны с посттравматическим стрессовым расстройством.

В акции принимали участие общественные организации "Мост", "Ветераны за медицинский каннабис", "Афина. Женщины против рака", "Студенты за свободу", "Единый опыт", "Наркополитика" и др.

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В мае народные депутаты предыдущего созыва зарегистрировали законопроект, регулирующий использование каннабиса для нужд медицины. Соответствующая петиция на сайте парламента собрала необходимые 25 000 подписей. Впрочем, Верховная Рада 8 созыва не успела рассмотреть этот документ, и 28 июля он был отозван.

Конопляный марш свободы состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса 01
Конопляный марш свободы состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса 02
Конопляный марш свободы состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса 03
Конопляный марш свободы состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса 04
Конопляный марш свободы состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса 05
Конопляный марш свободы состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса 06
Конопляный марш свободы состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса 07
Конопляный марш свободы состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса 08
Конопляный марш свободы состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса 09
Конопляный марш свободы состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса 10
Конопляный марш свободы состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса 11
Конопляный марш свободы состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса 12
Конопляный марш свободы состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса 13
Конопляный марш свободы состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса 14

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