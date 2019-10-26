Все хотят мира, готовы к разведению. Уверен, все получится и Украина снова будет единой, - Зеленский после посещения Золотого. ФОТОрепортаж

Об этом Зеленский написал на своей facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что провел двое суток в Золотом, ездил на передовую, встречался с учителями и врачами, которые, несмотря на сложные условия, продолжают делать свою работу.

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"Говорили о быте на линии разграничения, о социальных нуждах, а также о возможном разведения войск. Понял одно - все хотят мира. Все готовы к разведению", - сообщил президент.

От местных Зеленский узнал, что на окраине в частном доме поселилась группа вооруженных людей.

"Жители Золотого не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными. Однако готов и дальше говорить и искать взаимопонимание. Но одними разговорами войны не закончить. Мне важно было услышать украинцев, ожидающих мира. Это для меня главное. Мы должны искать пути и работать для завершения войны. И не любой ценой - подчеркиваю это. Капитуляции не будет в любом случае. Это я говорю как Президент и Верховный Главнокомандующий. Уверен, у нас все получится и Украина снова будет единой", - резюмировал Зеленский.

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Напомним, 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в Золотое на Донбассе, где ожидается разведение войск, согласованное в Минске.